Поддержка рублем

Правительство РФ выдаст 130 миллионов рублей на благоустройство городов Карелии

Федеральные власти распределили крупные суммы между регионами России, чтобы улучшить внешний вид муниципалитетов.





В 2017 году правительство РФ распределит по субъектам 20 миллиардов рублей. Деньги выдадут на повышение качества городской среды в рамках нацпроекта "ЖКХ и городская среда".





Карелия и Псковская область получат из федерального центра на эти цели по 130 миллионов рублей. Мурманской области достанется 115 миллионов, Архангельской - 234 миллиона, Вологодской - 215,6 миллиона рублей, Калининградская - 166,8 миллиона.





По словам главы Минстроя Михаила Меня, деньги распределяются по регионам в соответствии с рядом факторов: численностью населения в регионе, количество многоквартирных домов, включенных в краткосрочные программы капитального ремонта и численности жителей в моногородах, пишет РИА. Определенное преимущество предоставляется регионам с наименьшей бюджетной обеспеченностью, чтобы дать возможность небогатым регионам запустить работу по благоустройству.





- Важный момент – федеральная субсидия выделяется на софинансирование региональных программ, и для того, чтобы выбрать предоставленный федерацией лимит, субъект должен будет предоставить нам подтверждение выделения им собственных денег на благоустройство, — сказал руководитель ведомства.





22.12.2016