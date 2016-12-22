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22.12.2016

Грация и пластика

Первенство Карелии по художественной гимнастике пройдет в Петрозаводске

Около 200 спортсменок соберутся в карельской столице, чтобы определить лучших гимнасток республики.

Соревнования пройдут 24 и 25 декабря на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Петрозаводска на Ключевой. В эти дни проведут не только Открытое первенство Карелии по художественной гимнастике, но и республиканский фестиваль «Спорт без границ».

В состязаниях примут участие порядка 200 спортсменов из Костомукши, Кондопоги, Сегежи, Петрозаводска, а также четыре команды из Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 18 лет. В программе индивидуальные и групповые выступления, а также соревнования по мужской художественной гимнастике. Главный судья – специалист всероссийской категории Валентина Лешкович.

Соревнования 24 декабря начнутся в 14 часов, закрытие первенства пройдет 25 числа в 18:30.


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