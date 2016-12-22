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22.12.2016

Мир кино

Новые кинотеатры появятся в Сегеже и Костомукше

Два карельских города вошли в число победителей всероссийского конкурса и теперь могут рассчитывать на новые кинотеатры.

Фонд кино подвел итоги «третьей волны» конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. На данном этапе претендовать на получение государственной субсидии на модернизацию кинозалов смогли организации, работающие в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек.

В итоге финансовую поддержку выделят на переоборудование 139 кинозалов в 127 населенных пунктах России. Эти кинозалы расположены в 46 регионах страны, в числе которых ранее не охваченный программой кинофикации регион – Бурятия.

Как и в предыдущих конкурсах, на каждый кинозал предоставляют средства в размере до пяти миллионов рублей на безвозвратной основе. По-прежнему обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал. Среди победителей конкурса оказались и два карельских города - Сегежа и Костомукша.


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