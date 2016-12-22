Хорошие результаты

Почти все будущие выпускники Карелии справились с итоговым сочинением

Школьники республики написали итоговые сочинения и изложения, которые предваряют ЕГЭ по русскому языку. Задание успешно сдали 98,6% учащихся.





В Карелии 3154 выпускника текущего года и прошлых лет приняли участие в написании итоговых работ по русскому языку, которые позволяют перейти к госэкзамену. Из них 3077 человек выбрали сочинение, 77 – изложение.





С испытанием справились 3110 выпускников, что составило 98,6% от принимавших участие. Однако 43 школьника получили «незачет» по сочинению, один – по изложению. Отметим, что в этом году ребята написали работы чуть лучше, чем в прошлом. В 2015 году «зачет» получили 97,8%.





Изменений в проведении итогового сочинения не было. Для каждого часового пояса сформировали свой перечень тем выпускных сочинений, которые озвучили за 15 минут до начала работы. Школьникам Карелии представили следующие темы: «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?», «Какой поступок можно назвать бесчестным?», «Согласны ли Вы с утверждением Э. М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?», «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?», «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?»

Большинство выпускников (44 %) выбрали тему конфликта между разумом и чувствами. На втором месте по популярности – размышления о бесчестности, с этой темой школьники справились лучше всего.





Выпускники, получившие «незачет», а также не явившиеся на сочинение по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пройти испытание повторно 1 февраля 2017 года. С персональными результатами итогового сочинения (изложения) участники могут ознакомиться на сайте http://ege.karelia.ru/





22.12.2016