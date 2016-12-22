Смерть на дне бутылки

Власти Карелии попросили предпринимателей не торговать в регионе «Боярышником»

Республиканский контрольный госкомитет обратился к бизнесменам с предложением прекратить продажу спиртосодержащей продукции «двойного назначения».





В Карелии власти призвали владельцев торговых точек не продавать лекарственную и парфюмерно-косметическую продукцию с содержанием этилового спирта более 25 %. При этом, госкомитет попросил местных жителей сообщать о фактах реализации подобных товаров, отметили в ведомстве.





Напомним, в Иркутске после употребления косметического средства «Боярышник» умерли более 70 человек. Все они жители одного из районов города - женщины и мужчины от 35 до 50 лет.





22.12.2016