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22.12.2016

Смерть на дне бутылки

Власти Карелии попросили предпринимателей не торговать в регионе «Боярышником»

Республиканский контрольный госкомитет обратился к бизнесменам с предложением прекратить продажу спиртосодержащей продукции «двойного назначения».

В Карелии власти призвали владельцев торговых точек не продавать лекарственную и парфюмерно-косметическую продукцию с содержанием этилового спирта более 25 %. При этом, госкомитет попросил местных жителей сообщать о фактах реализации подобных товаров, отметили в ведомстве.

Напомним, в Иркутске после употребления косметического средства «Боярышник» умерли более 70 человек. Все они жители одного из районов города - женщины и мужчины от 35 до 50 лет.


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  • Корвалол по рецептам будут продавать - все сердечники перемрут. (Гость)
    22.12.2016 18:13:49
    +1 -1
  • (Гость)
    22.12.2016 19:26:18
    +1 -1
  • -Ну вот,все праздники коту под хвост!!!!!))))
    Что я вас спрашиваю на стол ставить?
    -лишили людей праздника!))))
    На 10 дней ни каких денег не хватит!!!!!!)))). helganz70 (Гость)
    22.12.2016 19:51:00
    +1 1-1
  • 100.000 человек от левого  алкоголя и 400.000 от курева(сегодня по ОТР говорили), умерли в прошлом году и т0лько на дня, наш главный, заметил ,что "люди мрут как мухи",80 человек ушли на тот Свет..... Всё ли в порядке с памятью? (Гость)
    22.12.2016 19:58:29
    +1 1-1
  • Правда ли, что в Финке алкоголикам наливают бесплатно, если они признаны больными алкоголизмом? (Гость)
    22.12.2016 21:55:28
    +1 -1
  • Правда ли, что в Финке алкоголикам наливают бесплатно, если они признаны больными алкоголизмом? (Гость)
    22.12.2016 21:55:58
    +1 -1

  • Правда ли, что в Финке алкоголикам наливают бесплатно, если они признаны больными алкоголизмом?

    Не слышал такого. Правда я не алкоголик, так что может быть не в курсе.
    К тому же те напитки, к которым я привык, мне точно никто бесплатно не нальёт :-). Александр (Гость)
    22.12.2016 22:52:51
    +1 -1


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