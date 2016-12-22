Размытые сроки

Демонтаж «Невского пассажа» начнется в Петрозаводске не раньше лета

Если не возникнет лишних проволочек с документами, пристройку к жилому дому на Невского примутся разбирать к середине следующего года.





Сегодня в правительстве Карелии прошло первое заседание рабочей группы, которая занимается вопросом демонтажа пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске.





- Все стороны согласились с тем, что основная причина, по которой судебное решение о демонтаже «Невского пассажа» не исполнено, кроется в неурегулированности определенных технических и юридических вопросов, - рассказал по итогам заседания руководитель рабочей группы, премьер-министр Олег Тельнов. – Мы обсудили, какие исходно-разрешительные документы и нормативные акты должны быть оформлены, чтобы начать демонтаж пристройки.





Премьер-министр сообщил, что республиканская власть поможет в подготовке необходимой документации.





- Мы договорились о том, что специалисты органов исполнительной власти окажут поддержку в подготовке технического задания и требований к организации, которая могла бы осуществить техническое обследование объекта и разработку проектно-сметной документации. Требования должны основываться на решении суда, - отметил Олег Тельнов.





Что касается сроков, то, по оценкам специалистов, на сбор исходно-разрешительной документации может уйти до трех-четырех недель, срок проектирования составляет порядка четырех месяцев, госэкспертизы – до 60 суток. Планируется, что заказчиком документации на проектирование выступит УФССП Карелии.





Добавим, что в состав рабочей группы входят жильцы дома, в котором располагается «Невский Пассаж», представители и руководители ряда министерств и госкомитетов, инспекции регионального строительного надзора, Государственной жилищной инспекции республики, судебные приставы Карелии и мэрия Петрозаводска.





22.12.2016