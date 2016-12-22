Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
22.12.2016

Размытые сроки

Демонтаж «Невского пассажа» начнется в Петрозаводске не раньше лета

Если не возникнет лишних проволочек с документами, пристройку к жилому дому на Невского примутся разбирать к середине следующего года.

Сегодня в правительстве Карелии прошло первое заседание рабочей группы, которая занимается вопросом демонтажа пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске.

- Все стороны согласились с тем, что основная причина, по которой судебное решение о демонтаже «Невского пассажа» не исполнено, кроется в неурегулированности определенных технических и юридических вопросов, - рассказал по итогам заседания руководитель рабочей группы, премьер-министр Олег Тельнов. – Мы обсудили, какие исходно-разрешительные документы и нормативные акты должны быть оформлены, чтобы начать демонтаж пристройки.

Премьер-министр сообщил, что республиканская власть поможет в подготовке необходимой документации.

- Мы договорились о том, что специалисты органов исполнительной власти окажут поддержку в подготовке технического задания и требований к организации, которая могла бы осуществить техническое обследование объекта и разработку проектно-сметной документации. Требования должны основываться на решении суда, - отметил Олег Тельнов.

Что касается сроков, то, по оценкам специалистов, на сбор исходно-разрешительной документации может уйти до трех-четырех недель, срок проектирования составляет порядка четырех месяцев, госэкспертизы – до 60 суток. Планируется, что заказчиком документации на проектирование выступит УФССП Карелии.

Добавим, что в состав рабочей группы входят жильцы дома, в котором располагается «Невский Пассаж», представители и руководители ряда министерств и госкомитетов, инспекции регионального строительного надзора, Государственной жилищной инспекции республики, судебные приставы Карелии и мэрия Петрозаводска.


« Власти Карелии попросили предпринимателей не торговать в регионе «Боярышником»

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]