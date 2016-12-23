Прогноз погоды

Синоптики обещают усиление ветра в Карелии

Погода в республике продолжает напоминать осеннюю, на смену дождям придет мокрый снег.





Сегодня в большинстве районов Карелии усилится юго-западный и западный ветер, сообщает региональный ЦГМС. Специалисты прогнозируют порывы до 15 метров в секунду. Также ожидаются небольшие осадки, на дорогах гололедица. Температура будет колебаться от +1 до -4 градусов.





В Петрозаводск тоже придет сильный порывистый ветер. Кроме того, днем обещают мокрый снег, гололед. Столбики термометров покажут +1... -1.





23.12.2016