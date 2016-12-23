Юный нарушитель

Подросток в Карелии отправится в колонию за покушение на убийство

На севере республики юный злоумышленник под действием алкоголя с ножом напал на приятеля.





Установлено, что вечером 17 июля 2016 года 16-летний подсудимый был в квартире своего 14-летнего знакомого в Сегеже. Будучи пьяным, он напал на подростка и неоднократно ударил его ножом. Соседи, услышав крики ребенка о помощи, стали стучать в дверь квартиры, где находились подростки, и потерпевшему удалось выбежать из помещения.





Возбужден уголовное дело по статье "покушение на убийство". Суд приговорил юного злоумышленника к 4,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.





23.12.2016