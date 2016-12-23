Следующий этап

Началась разработка проекта нового аэровокзала в Петрозаводске

В республике чиновники обсудили завершение третьего этапа реконструкции инженерных сооружений гражданского сектора местного аэропорта.





Как отмечают в правительстве региона, свою вклад в реконструкцию аэропортового комплекса внес заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В частности, удалось решить вопросы финансирования строительства.





- Мы вышли на финишную прямую. Полное окончание завершающего этапа реконструкции тормозит недопоставка отдельных комплектов оборудования нашими поставщиками и необходимость проведения комплекса пуско-наладочных работ. К сожалению, некоторые из них в зимний период выполнить не представляется возможным. В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме, работают все его службы, - рассказал руководитель Госкомитета РК по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктор Дроздов.





Напомним, что упомянутый этап модернизации объекта включал ввод в эксплуатацию аварийно-спасательной станции, трансформаторной подстанции и учебно-тренировочной башни для спасателей.





В на совещании госкомитета также рассмотрели вопрос строительства нового здания аэровокзала. Инвестор уже подтвердил серьезность намерений. В этом месяце на разработку пакета проектной документации перечислено 3,7 миллиона рублей.





23.12.2016