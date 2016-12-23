Не хотят платить

Местные организации задолжали Петрозаводску за аренду около 40 миллионов рублей

Казна карельской столицы систематически недополучает средства, поскольку местные фирмы месяцами не платят за аренду помещений.





Глава города провела совещание по недоимкам в бюджет. По сравнению с прошлым годом претензионно-исковая работа вышла на качественно новый уровень. Однако в Петрозаводске продолжают действовать предприятия, которые не платят за аренду муниципальных площадей.





На сегодняшний день около 40 организаций довели свою задолженность перед городским бюджетом, а значит до миллиона рублей и выше. В связи с этим, участники совещания приняли решение о публикации на сайте мэрии списка крупнейших должников





- Такое, зачастую многолетнее, несоблюдение договорных отношений недопустимо! Администрация готова идти на рассрочку долгов, рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке, но игнорирования законных требований быть не должно. Попадание в подобный список – серьезный удар по имиджу организации, - заявила Ирина Мирошник.





Перечень должников может увидеть каждый пользователь сети Интернет. В него вошли в том числе такие компании, как "Онежский судостроительный завод", "СтройИмпульс", "Карельская строительная компания","ГарантПро", "Торговый дом ОнегоСтройАвто".





Добавим, что на совещании в мэрии также подвели итоги деятельности комиссии по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей в бюджет Петрозаводска. По информации специалистов управления земельных ресурсов, за последние два месяца состоялись семь заседаний комиссии, в ходе которых рассмотрены 69 вопросов, связанных с состоянием задолженности по договорам аренды земельных участков на общую сумму девять миллионов рублей. Результатом деятельности стало поступление около полутора миллионов рублей в городскую казну в ноябре и декабре текущего года.





23.12.2016