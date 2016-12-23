Не чист на руку

Замглаву контрольного комитета Карелии поймали на взятках

Заместителя председателя государственного контрольного комитета республики задержали по подозрению в получении взятки.





По версии следствия, в период с 23 октября по 22 декабря 2016 года подозреваемый систематически, не менее чем в два приема, при посредничестве местного жителя получил от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку на общую сумме 70 тысяч рублей. Деньги карельский чиновник получил за незаконное бездействие. Он должен был освободить взяткодателя от административной ответственности за правонарушения в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции, а также за общее покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности. Об это сообщили в Следкоме республики.





Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.





23.12.2016