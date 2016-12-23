Заявление губернатора

Глава Карелии прокомментировал задержание зампредседателя контрольного комитета

Губернатор поручил провести комплексную проверку работы комитета, в котором трудился подозреваемый во взятке чиновник.





После того, как Следком республики сообщил о задержании заместителя главы регионального контрольного комитета, Александр Худилайнен опубликовал на сайте правительство свое открытое обращение.





- Не вмешиваясь в ход расследования, считаю необходимым заявить следующее. Последовательная борьба с коррупцией является приоритетным направлением в обеспечении оптимальной и эффективной системы государственного управления в республике. В этой работе нет и не будет поблажек и снисхождения ни к кому, какими бы полномочиями не обладали должностные лица, преступившие закон, - подчеркнул губернатор.





Он также заявил, что правительство Карелии окажет следствию необходимое содействие.





- Прошу всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться в Следственный комитет или администрацию главы региона. Всем фактам будет дана соответствующая правовая оценка, - заверил руководитель республики.





Кроме того, Александр Худилайнен поручил руководителю администрации главы Карелии Анатолию Моисееву назначить комплексную проверку деятельности Государственного контрольного комитета региона.





23.12.2016