23.12.2016
Заявление губернатора
Глава Карелии прокомментировал задержание зампредседателя контрольного комитета
Губернатор поручил провести комплексную проверку работы комитета, в котором трудился подозреваемый во взятке чиновник.
После того, как Следком республики сообщил о задержании заместителя главы регионального контрольного комитета, Александр Худилайнен опубликовал на сайте правительство свое открытое обращение.
- Не вмешиваясь в ход расследования, считаю необходимым заявить следующее. Последовательная борьба с коррупцией является приоритетным направлением в обеспечении оптимальной и эффективной системы государственного управления в республике. В этой работе нет и не будет поблажек и снисхождения ни к кому, какими бы полномочиями не обладали должностные лица, преступившие закон, - подчеркнул губернатор.
Он также заявил, что правительство Карелии окажет следствию необходимое содействие.
- Прошу всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться в Следственный комитет или администрацию главы региона. Всем фактам будет дана соответствующая правовая оценка, - заверил руководитель республики.
Кроме того, Александр Худилайнен поручил руководителю администрации главы Карелии Анатолию Моисееву назначить комплексную проверку деятельности Государственного контрольного комитета региона.