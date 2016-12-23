Пустые кошельки

В Карелии ОТЗ задолжал работникам более четырех миллионов рублей

«Онежский тракторный завод» частично расплатился с долгами по зарплате только после вмешательства прокуратуры.





Надзорное ведомство проверило, как на ОТЗ соблюдают трудовое законодательство. Выяснилось, что у предприятия образовалась задолженность по зарплате перед 124 работниками в размере более четырех миллионов рублей. Кроме того, «Онежский тракторный завод» не обеспечивал сотрудников в полном объеме необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью.





По итогам проверки заместитель прокурора республики возбудил дело об административных правонарушениях в отношении директора по экономике и финансам ОТЗ, а также внес исполнительному директору предприятия представление об устранении нарушений закона.





В результате принятых мер руководство организации выплатило часть зарплаты в размере более 2,5 миллиона рублей.





23.12.2016