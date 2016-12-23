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23.12.2016

Пустые кошельки

В Карелии ОТЗ задолжал работникам более четырех миллионов рублей

«Онежский тракторный завод» частично расплатился с долгами по зарплате только после вмешательства прокуратуры.

Надзорное ведомство проверило, как на ОТЗ соблюдают трудовое законодательство. Выяснилось, что у предприятия образовалась задолженность по зарплате перед 124 работниками в размере более четырех миллионов рублей. Кроме того, «Онежский тракторный завод» не обеспечивал сотрудников в полном объеме необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью.

По итогам проверки заместитель прокурора республики возбудил дело об административных правонарушениях в отношении директора по экономике и финансам ОТЗ, а также внес исполнительному директору предприятия представление об устранении нарушений закона.

В результате принятых мер руководство организации выплатило часть зарплаты в размере более 2,5 миллиона рублей.


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  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. yuli4ka (Гость)
    23.12.2016 16:39:57
    +1 -1
  • А что там сейчас производят-то? (Гость)
    23.12.2016 19:37:34
    +1 -1
  • Нам не нужно денег платить,кабы только в Сирии,Крыме и Кавказе не голодали. Работник завода писал если че (Гость)
    24.12.2016 02:45:40
    +1 -1
  • там нано кластер - клоакстер ! (Гость)
    24.12.2016 08:22:54
    +1 -1

  • А что там сейчас производят-то?
      Углекислый газ они там производят. (Гость)
    24.12.2016 11:32:29
    +1 -1


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