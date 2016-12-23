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23.12.2016

Борьба с коррупцией

Глава Контрольного комитета республики задержан в Карелии

Стало известно, что правоохранители задержали главу регионального Контрольного комитета Виталия Галкина.

Ранее уже сообщалось, что в поле внимания стражей порядка попал заместитель председателя Контрольного комитета. Его задержали сегодня ночью. По данным издания "Столица на Онего", это Алексей Бобылев.

Также сайт сообщает, что задержан и его начальник - глава Контрольного комитета Карелии Виталий Галкин. В Следкоме пока эту информацию комментировать не стали.

Напомним, по версии следствия, в период с 23 октября по 22 декабря 2016 года подозреваемый Алексей Бобылев систематически, не менее чем в два приема, при посредничестве местного жителя получил от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку на общую сумме 70 тысяч рублей. Деньги карельский чиновник получил за незаконное бездействие. Он должен был освободить взяткодателя от административной ответственности за правонарушения в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции, а также за общее покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности.

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  • Худинская гвардия. (Гость)
    23.12.2016 16:02:49
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. yuli4ka (Гость)
    23.12.2016 16:39:52
    +1 -1
  • Совсем всё прогнило,безнаказанность всегда приводит на скамью....рано или поздно.... Жаль народ,он ведь не понимает что властям не нужен... (Гость)
    23.12.2016 16:41:45
    +1 1-1
  • Пока существует правительство под руководством Медведева коррупция будет иметь благоприятное существование.. евсей (Гость)
    23.12.2016 18:06:02
    +1 -1
  • Обычный бизнес в РФ, так в народе говорят. (Гость)
    23.12.2016 19:16:15
    +1 -1


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