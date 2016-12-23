Борьба с коррупцией

Глава Контрольного комитета республики задержан в Карелии

Стало известно, что правоохранители задержали главу регионального Контрольного комитета Виталия Галкина.





Ранее уже сообщалось, что в поле внимания стражей порядка попал заместитель председателя Контрольного комитета. Его задержали сегодня ночью. По данным издания "Столица на Онего", это Алексей Бобылев.





Также сайт сообщает, что задержан и его начальник - глава Контрольного комитета Карелии Виталий Галкин. В Следкоме пока эту информацию комментировать не стали.





Напомним, по версии следствия, в период с 23 октября по 22 декабря 2016 года подозреваемый Алексей Бобылев систематически, не менее чем в два приема, при посредничестве местного жителя получил от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку на общую сумме 70 тысяч рублей. Деньги карельский чиновник получил за незаконное бездействие. Он должен был освободить взяткодателя от административной ответственности за правонарушения в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции, а также за общее покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности.

23.12.2016