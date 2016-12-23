Внимание, розыск!

ГИБДД ищет родных сбитой в Петрозаводске женщины

Жительница карельской столицы, которую во вторник сбила машина на Лесном проспекте, до сих пор не пришла в себя.





Напомним, 21 декабря днем на Лесном проспекте в районе дома №3 водитель на автомобиле "Нива" наехал на женщину. Потерпевшая в момент аварии переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы.





Ее госпитализировали, до сих пор пострадавшая без сознания находится в реанимации. Из-за этого Госавтоинспекция не может установить ее личность и просит помощи у жителей Петрозаводска. На вид женщине 60 лет, рост 160 сантиметров, волосы русые с проседью. Была одета в сиреневую куртку в цветочек, черные лыжные ботинки (советские), в момент ДТП при потерпевшей были палки для скандинавской ходьбы. Телефон дежурной части ГИБДД 715-900.





23.12.2016