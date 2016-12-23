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Движение транспорта массой свыше 3,5 тонны запретили по понтонному мосту в Петрозаводске

Новые запрещающие дорожные знаки установят рядом с путепроводом в Соломенном.

Мэрия карельской столицы обязана исполнить решение городского суда, поэтому изменит дорожные знаки перед Соломенским мостом. Ранее по нему был разрешен проезд большегрузов массой до пяти тонн. Однако теперь по понтонной переправе может двигаться транспорт весом не более трех тонн.

Знаки распространяют свое действие в том числе на автобусы, которые едут через мост в Соломенном. Новые правила начнут действовать с 28 декабря.

23.12.2016

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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ ( оставить комментарий Ой, с этим мостом один выпендреж. "Я купил машину, обеспечьте мне дороги и мосты".



Я жил за понтоном. Кто эти люди, которые требуют мост, могу представить. (деревенские и городские понаехавшие) Целую группу вконтакте создали, разной степени быдло, моложавое.

Хабалки вечно всем недовольные. Лишь бы повозмущаться, все кругом должны их прихоти исполнять. И сорта гопников, им поддакивающие (мужья и друзья). Прямо знаю этот их тон недовольно-возмущенный, в памяти звенит.



Если говорить про деревенских, то я с ними в школе учился. Они ничего не умеют, знания осваивать не хотят (категорически!!!!) и мне мешали это делать, стоило лишь к ним отнестись по-хорошему, готовы были на голову сесть. Пользы от них в экономике ровно НОЛЬ!!! Баранку крутить только и могут. Да в заозерской администрации непонятно что тоже, семейный клан?



Но все время требуют благ. Родители у них такие же и дети.

Вой поднимут, а чиновники перед ними пляшут.



И эти люди, которые не хотят освоить профессию инженера например, требуют чтобы им нахаляву построили сложный объект инфраструктуры! За 150 миллионов.



Более того, они убеждены что так жить - это правильно.

Лучше бы вместо покупки машин на бабкины пенсии, ватерклозет в доме построили!



И про городских не понятно чего прутся в Заозерье. Ничего там нет хорошего. Ни сосновых боров (обжитых), ни дорожной сети, ни озер (у озера живут единицы)



Понтон краном поднять, днище починить, аппарели горбатые заменить, настил из досок обновить. Всего и делов!

Че придумали там миллионы вгрохивать?



Эта Ялгора - тоже сомнительное место. Должно быть как? Приехал и катаешься бесплатно сколько угодно. Вот это спорт и здоровье! А то там сейчас место для понтов, выпендриваются красотой своего снаряжения и в кафе как позеры заседают.

Стадионы никому не интересные строят за счет бюджета, а такой веселый и интересный объект за счет посетителей должен окупаться почему-то. Абсурдъ, господа, где логика???? (Гость)

Цитировать 23.12.2016 21:17:55 +1 1 -1

Я жил за понтоном. Кто эти люди, которые требуют мост, могу представить. (деревенские и городские понаехавшие) Целую группу вконтакте создали, разной степени быдло, моложавое. Хабалки вечно всем недовольные. Лишь бы повозмущаться, все кругом должны их прихоти исполнять. И сорта гопников, им поддакивающие (мужья и друзья). Прямо знаю этот их тон недовольно-возмущенный, в памяти звенит. Если говорить про деревенских, то я с ними в школе учился. Они ничего не умеют, знания осваивать не хотят (категорически!!!!) и мне мешали это делать, стоило лишь к ним отнестись по-хорошему, готовы были на голову сесть. Пользы от них в экономике ровно НОЛЬ!!! Баранку крутить только и могут. Да в заозерской администрации непонятно что тоже, семейный клан? Но все время требуют благ. Родители у них такие же и дети. Вой поднимут, а чиновники перед ними пляшут. И эти люди, которые не хотят освоить профессию инженера например, требуют чтобы им нахаляву построили сложный объект инфраструктуры! За 150 миллионов. Более того, они убеждены что так жить - это правильно. Лучше бы вместо покупки машин на бабкины пенсии, ватерклозет в доме построили! И про городских не понятно чего прутся в Заозерье. Ничего там нет хорошего. Ни сосновых боров (обжитых), ни дорожной сети, ни озер (у озера живут единицы) Понтон краном поднять, днище починить, аппарели горбатые заменить, настил из досок обновить. Всего и делов! Че придумали там миллионы вгрохивать? Эта Ялгора - тоже сомнительное место. Должно быть как? Приехал и катаешься бесплатно сколько угодно. Вот это спорт и здоровье! А то там сейчас место для понтов, выпендриваются красотой своего снаряжения и в кафе как позеры заседают. Стадионы никому не интересные строят за счет бюджета, а такой веселый и интересный объект за счет посетителей должен окупаться почему-то. Абсурдъ, господа, где логика???? Вообще господин-товарищ один единственный хороший. Обязанность государства строить мосты, дороги. Вне зависимости быдло там живет или нет. А даже если быдло... Наверняка работает, соответственно налоги платит. От ваших личностных оценок очень сильно тянет обидой на всё и вся. Нашему задавленнному столетиями народу только на пользу хотя бы такие инициативы как сообщества в контакте, направленные на пользу какого-либо дела. А вы гражданин хороший живите в землянке, подальше от людей. для 23.12.2016 21:17:55 (Гость)

Цитировать 23.12.2016 21:51:01 +1 -1 -1

Да это от вас и тянет обидой. Потому как про вас и пишу.

Нету от вас ни налогов, ни пользы. Государство у нас живет на нефтяные деньги, а не налоги. И к народу отношения не имеет. Хоть из него и происходит, яблоко от яблони.



А по вашей логике, если быдло само не живет и еще и других втягивает в свою чернуху, то его за это любить надо. А иначе в мизантропии обвините.

Быдло пусть с себя начнет. Где ваше образование? Что конкретно вы из себя представляете?!! С самокритикой как?

Еще и навезли в карелию дикарей вербованных в колхозы и леспромхозы работать, так они еще и нос задирают, когда в говно их тычешь! До животных оскотинились и бахвалятся.



Лес воровать, штаны в кабинетах просиживать, картошку сажать, да говно производить. Вот и вся структура экономики. Вред один.



Еще этот гоголевский мост забыл. Вообще фантасмагория какая-то. Миллиард на ветер в нищей республике. Тоже вой стоит, как мы без моста жить будем мол.



Жить мы будем как только вы заткнетесь. Вот так сразу и начнем.

Даже сообщества вконтакте только для распространения чернухи и служат (Гость)

Цитировать 23.12.2016 22:54:43 +1 1 -1

Нету от вас ни налогов, ни пользы. Государство у нас живет на нефтяные деньги, а не налоги. И к народу отношения не имеет. Хоть из него и происходит, яблоко от яблони. А по вашей логике, если быдло само не живет и еще и других втягивает в свою чернуху, то его за это любить надо. А иначе в мизантропии обвините. Быдло пусть с себя начнет. Где ваше образование? Что конкретно вы из себя представляете?!! С самокритикой как? Еще и навезли в карелию дикарей вербованных в колхозы и леспромхозы работать, так они еще и нос задирают, когда в говно их тычешь! До животных оскотинились и бахвалятся. Лес воровать, штаны в кабинетах просиживать, картошку сажать, да говно производить. Вот и вся структура экономики. Вред один. Еще этот гоголевский мост забыл. Вообще фантасмагория какая-то. Миллиард на ветер в нищей республике. Тоже вой стоит, как мы без моста жить будем мол. Жить мы будем как только вы заткнетесь. Вот так сразу и начнем. Даже сообщества вконтакте только для распространения чернухи и служат

Я жил за понтоном. Кто эти люди, которые требуют мост, могу представить. (деревенские и городские понаехавшие) Целую группу вконтакте создали, разной степени быдло Полностью согласен с автором. Глубоко насрать на быдлоту. (Гость)

Цитировать 24.12.2016 09:21:50 +1 — -1

Полностью согласен с автором. Глубоко насрать на быдлоту.

Полностью согласен с автором. Глубоко насрать на быдлоту.

Давно предлагал торпедировать этот мост.. можно вместе с быдлотой (Гость)

Цитировать 24.12.2016 09:49:08 +1 — -1

Давно предлагал торпедировать этот мост.. можно вместе с быдлотой За цену лишь этих двух мостов можно наверно все гнилушки в городе расселить. Или преподавателей иностранных в универ пригласить - IT-кластер кадрами обеспечить. Вот был бы толчок экономике, как в Кремниевой Долине. Нью Васюки, млять.

Нет, не хотим, хотим в землю миллиарды зарыть, чтоб ПТУ-шники на кредитных иномарках ездили довольные.

Я уверен, у управленцев этого даже в голове нет. Мы обречены. (Гость)

Цитировать 24.12.2016 13:06:28 +1 — -1 Комментарии в формате RSS



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