Трагедия в стране

Глава Карелии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Руководитель региона высказал слова поддержки и скорби в связи с авиакатастрофой над Черным морем.





От имени жителей Карелии, правительства республики и от себя лично глава региона Александр Худилайнен выразил соболезнования в связи с крушение самолета ТУ-154 Миобороны РФ в акватории Черного моря недалеко от Сочи.





- Весть о крушении ТУ-154 огромной болью отозвалась в сердцах жителей Карелии. Искренне разделяем горе семей, в одночасье потерявших родных и близких, и желаем выдержки и мужества в эти трагические минуты. Мы скорбим вместе с вами, - сказал губернатор.





Напомним, в минувшее воскресенье самолет ТУ-154 Минобороны России летел в Сирию из Сочи и потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. На данный момент спецслужбы обнаружили тела лишь 11 погибших.





26.12.2016