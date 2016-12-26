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26.12.2016

Трагедия в стране

Глава Карелии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Руководитель региона высказал слова поддержки и скорби в связи с авиакатастрофой над Черным морем.

От имени жителей Карелии, правительства республики и от себя лично глава региона Александр Худилайнен выразил соболезнования в связи с крушение самолета ТУ-154 Миобороны РФ в акватории Черного моря недалеко от Сочи.

- Весть о крушении ТУ-154 огромной болью отозвалась в сердцах жителей Карелии. Искренне разделяем горе семей, в одночасье потерявших родных и близких, и желаем выдержки и мужества в эти трагические минуты. Мы скорбим вместе с вами, - сказал губернатор.

Напомним, в минувшее воскресенье самолет ТУ-154 Минобороны России летел в Сирию из Сочи и потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. На данный момент спецслужбы обнаружили тела лишь 11 погибших.


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  • Да и фиг с ними. (Гость)
    26.12.2016 10:32:52
    +1 1-1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. Sodova (Гость)
    26.12.2016 12:25:33
    +1 -1


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