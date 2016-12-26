Смертельная авария

Житель Карелии погиб на трассе после ДТП

На севере республики произошла смертельная авария. Один человек погиб, двое пострадали.





В минувшую пятницу вечером на 708-м километре трассы "Кола" 41-летний водитель, житель Мурманской области, на автомобиле Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Peugeot.





В происшествии водитель второй иномарки, житель Сегежского района, получил смертельные ранения, от которых скончался до приезда скорой помощи. Кроме того, пассажиров Peugeot – 50-летнюю женщину и 44-летнего мужчину –госпитализировали с травмами. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в ГИБДД Карелии.





26.12.2016