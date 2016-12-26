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26.12.2016

Смертельная авария

Житель Карелии погиб на трассе после ДТП

На севере республики произошла смертельная авария. Один человек погиб, двое пострадали.

В минувшую пятницу вечером на 708-м километре трассы "Кола" 41-летний водитель, житель Мурманской области, на автомобиле Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Peugeot.

В происшествии водитель второй иномарки, житель Сегежского района, получил смертельные ранения, от которых скончался до приезда скорой помощи. Кроме того, пассажиров Peugeot – 50-летнюю женщину и 44-летнего мужчину –госпитализировали с травмами. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в ГИБДД Карелии.


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    26.12.2016 12:25:30
    +1 -1


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