26.12.2016
ДТП на трассе
Легковушка врезалась в автопоезд в Карелии
В Пряжинском районе произошла авария, в которой пострадал один человек.
По предварительным данным, накануне в 15:10 на 392-м километре трассы "Кола" водитель, управляя автомобилем Škoda Fabia, допустил выезд на уширение автодороги, справа по ходу своего движения. После этого иномарка наехала на прицеп в составе автопоезда DAF.
В результате происшествия пострадал 25-летний водитель легковушки, рассказали в региональной Госавтоинспекции.