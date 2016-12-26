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26.12.2016

ДТП на трассе

Легковушка врезалась в автопоезд в Карелии

В Пряжинском районе произошла авария, в которой пострадал один человек.

По предварительным данным, накануне в 15:10 на 392-м километре трассы "Кола" водитель, управляя автомобилем Škoda Fabia, допустил выезд на уширение автодороги, справа по ходу своего движения. После этого иномарка наехала на прицеп в составе автопоезда DAF.

В результате происшествия пострадал 25-летний водитель легковушки, рассказали в региональной Госавтоинспекции.


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    26.12.2016 12:25:27
    +1 -1


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