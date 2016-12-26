ДТП на трассе

Легковушка врезалась в автопоезд в Карелии

В Пряжинском районе произошла авария, в которой пострадал один человек.





По предварительным данным, накануне в 15:10 на 392-м километре трассы "Кола" водитель, управляя автомобилем Škoda Fabia, допустил выезд на уширение автодороги, справа по ходу своего движения. После этого иномарка наехала на прицеп в составе автопоезда DAF.





В результате происшествия пострадал 25-летний водитель легковушки, рассказали в региональной Госавтоинспекции.





26.12.2016