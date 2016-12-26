Оставили бабушку без денег

Пенсионерка в Петрозаводске отдала мошенникам 80 тысяч рублей

Еще одна пожилая жительница республики стала жертвой телефонных аферистов.





На минувшей неделе на домашний телефон 78-летней петрозаводчанки позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын находится в полиции. После этого пенсионерке дали пообщаться с родственником. Он рассказал, что совершил преступление, и теперь ему придется ответить перед законом. Но ответственности можно избежать, если заплатить 120 тысяч рублей.





Голос в трубке показался родным, женщина стала собирать деньги. У нее нашлась необходимая сумма, но когда пришел курьер, она решила отдать ему только часть сбережений, что того вполне устроило.





Ближе к ночи сын вернулся домой. Встревоженная мать обрадовалась, что его отпустили, и только потом узнала, что никого преступления он не совершал. После этого обманутая пенсионерка обратилась в полицию.





В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уже установлено, что номер телефона, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в другом регионе, рассказали в МВД Карелии.





26.12.2016