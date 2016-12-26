Расчеты на будущее

Власти Карелии утвердили долговую политику на 2017 год

Республиканское правительство согласовало основные стратегические направления в сфере управления государственным долгом на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.





Первоочередной целью долговой политики региона в 2017 году и плановом периоде является ограничение роста государственного долга, создание оптимальной, как по инструментам заимствований, так и по срокам погашения, структуры государственного долга, сокращение расходов на обслуживание госдолга.





Распоряжением правительства Карелии также определены основные мероприятия и инструменты реализации государственной долговой политики.





26.12.2016