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26.12.2016

Кадровые перестановки

Глава Карелии назначил и.о. председателя Контрольного комитета

После очередного коррупционного скандала в республике произошла смена кадров.

В минувшую пятницу губернатор своим указом освободил Виталия Галкина от должности члена правительства республики – председателя Государственного контрольного комитета Карелии и уволил его в связи с утратой доверия.

После этого руководитель региона назначил исполняющим обязанности главы указанного комитета Сергея Жарова, выполнявшего функции заместителя председателя.

Также распоряжением губернатора от должности освобожден и Алексей Бобылев, заместитель председателя Государственного контрольного комитета республики. Он также уволен в связи с утратой доверия.


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  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. Sodova (Гость)
    26.12.2016 12:25:18
    +1 -1
  • да глубоко насрать на всех этих чмошников (Гость)
    26.12.2016 13:25:25
    +1 -1


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