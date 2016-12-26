Кадровые перестановки

Глава Карелии назначил и.о. председателя Контрольного комитета

После очередного коррупционного скандала в республике произошла смена кадров.





В минувшую пятницу губернатор своим указом освободил Виталия Галкина от должности члена правительства республики – председателя Государственного контрольного комитета Карелии и уволил его в связи с утратой доверия.





После этого руководитель региона назначил исполняющим обязанности главы указанного комитета Сергея Жарова, выполнявшего функции заместителя председателя.





Также распоряжением губернатора от должности освобожден и Алексей Бобылев, заместитель председателя Государственного контрольного комитета республики. Он также уволен в связи с утратой доверия.





26.12.2016