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26.12.2016

Каток на улице

Мэрия Петрозаводска потребовала посыпать обледеневшие дворовые дорожки

Управляющие компании карельской столицы должны сбить сосульки на крышах домов и позаботиться о нескользких дворах.

Сегодня в ходе городского оперативного совещания по вопросам ЖКХ заместитель Главы – председатель комитета ЖКХ Денис Жердев обратился к представителям управляющих компаний с требованием очистить кровли от наледи, а также обработать дворовые территории противогололедными материалами.

- Сегодня к вечеру ожидается понижение температуры воздуха, которое продержится два дня, к Новому году опять потеплеет. Воспользуйтесь погодными условиями для проведения данных видов работ, - сказал чиновник.


« Глава Карелии назначил и.о. председателя Контрольного комитета

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