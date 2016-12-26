Каток на улице

Мэрия Петрозаводска потребовала посыпать обледеневшие дворовые дорожки

Управляющие компании карельской столицы должны сбить сосульки на крышах домов и позаботиться о нескользких дворах.





Сегодня в ходе городского оперативного совещания по вопросам ЖКХ заместитель Главы – председатель комитета ЖКХ Денис Жердев обратился к представителям управляющих компаний с требованием очистить кровли от наледи, а также обработать дворовые территории противогололедными материалами.





- Сегодня к вечеру ожидается понижение температуры воздуха, которое продержится два дня, к Новому году опять потеплеет. Воспользуйтесь погодными условиями для проведения данных видов работ, - сказал чиновник.





26.12.2016