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26.12.2016

Общественный транспорт

Автобусы Петрозаводска в новогодние праздники изменят расписание

В последний день уходящего года большинство маршруток карельской столицы закончат работать раньше обычного срока.

Руководители транспортных предприятий сообщили мэрии, что собираются изменить график движения автобусов в праздничные дни. В последний рейс автобусы со всех конечных остановок 31 декабря отправятся в 22 часов. При этом последний рейс маршруток № 5, 15, 26, 29 состоится в 21:00.

В первый день нового года автобусы начнут ходить с 11 часов, а 2 января - в 9:00, кроме автобусов, следующих по маршрутам № 3, 9, 20, 25 и 26. Начало движения по маршрутам № 3, 20 и 25 начнется 1 января в 10:00, 2 и 7 января – в 8:00. Автобусы № 9 и 26 начнут работать 1 января в 9:00.

В новогоднюю ночь, 1 января с 01:00 до 03:30 будет организовано движение автобусов по маршрутам № 4 (с Соломенного до пл. Кирова), № 14 (с Древлянки до пл. Кирова), № 17 (с ул. Кемской до пл. Кирова), № 5 (с Сулажгоры до пл. Кирова). Стоимость проезда составит 25 рублей за одну поездку.


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