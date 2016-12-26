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Минкульт Карелии хочет привлечь к ответственности подрядчика по реставрации Варваринской церкви

Фирма, которая выиграла аукцион на восстановление старинного храма деревни Яндомозеро, не смогла уложиться в сроки.





Поскольку реставрировать Варваринскую церковь на месте оказалось невозможным, в прошлом году Минкульт России разрешил перевести памятник из нежилого поселения в деревню Типиницы. Постройку оставят здесь после всех работ, чтобы она стал действующим храмом.





В конце апреля 2016 года в крайне ограниченные сроки большую часть замаркированных элементов и конструкций разобранной Варваринской церкви перевезли и временно складировали в деревне Типиницы до начала реставрации. Завершить ее планировали до конца 2016-го.





Однако подрядчик ООО «Эшелъ» оказался не в состоянии выполнить условия госконтракта в срок. Поэтому министерство культуры России расторгнуло договор. Согласно законодательству, заключить новый контракт и продолжить работы можно будет не ранее 2017 года.





В этой связи специалисты решили законсервировать перевезенные в Типиницы элементы памятника и возобновить реставрацию в наступающем году. Минкульт Карелии при участии музея-заповедника «Кижи» доставил в Типиницы необходимые материалы. Это позволило начать работы по сортировке элементов Яндомозерской церкви и устройству навесов над штабелями, чтобы состояние исторической древесины не ухудшилось. Исходя из состояния дороги и погодных условий, остатки конструкций церкви либо вывезут из Яндомозеро, либо законсервируют на месте.





Министерством культуры республики Карелия неоднократно выдавало предписания подрядчику, сорвавшему сроки. Сейчас ведется работа, чтобы привлечь фирму «Эшелъ» к ответственности за нарушение законодательства об объектах культурного наследия, соответствующие обращения направлены в полицию.





Напомним, Варваринская церковь построена из дерева в 1656 году в деревни Яндомозеро. Она является одним из старейших шатровых храмов в Заонежье - объектом культурного наследия федерального значения, находится в государственной собственности Российской Федерации. До начала реставрационных работ состояние памятника оценивалось как аварийное.





26.12.2016