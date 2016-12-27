27.12.2016
ДТП в городе
Двух пешеходов за сутки сбили в Петрозаводске
В карельской столице почти каждый день происходят аварии с участием пешеходов.
Очередной инцидент случился накануне днем на улице Маршала Мерецкова в районе дом №4. 28-летний водитель на автомобиле Hyundai Getz при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода. В результате ДТП пострадала 83-летняя пожилая женщина, ее с травмами доставили в БСМП.
Также в минувший понедельник под колеса машины Renault Logan на перекрестке улиц Чапаева и Островского попала местная жительница. Пострадавшая в момент аварии переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевшей назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.