ДТП в городе

Двух пешеходов за сутки сбили в Петрозаводске

В карельской столице почти каждый день происходят аварии с участием пешеходов.





Очередной инцидент случился накануне днем на улице Маршала Мерецкова в районе дом №4. 28-летний водитель на автомобиле Hyundai Getz при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил пешехода. В результате ДТП пострадала 83-летняя пожилая женщина, ее с травмами доставили в БСМП.





Также в минувший понедельник под колеса машины Renault Logan на перекрестке улиц Чапаева и Островского попала местная жительница. Пострадавшая в момент аварии переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевшей назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.





27.12.2016