Ответил по закону

Житель Карелии во время разговора убил бывшую возлюбленную

24-летний молодой человек не смог взять под контроль эмоции и заколол свою бывшую подругу.





Установлено, что в ночь на 9 мая 2016 года подсудимый приехал в Петрозаводск к своей бывшей сожительнице. Мужчина хотел выяснить отношения и вызвал женщину для разговора на улицу. Затем между ними произошел конфликт, и подсудимый напал на потерпевшую, Сначала он душил женщину, а затем несколько раз ударил ножом. В результате от полученных ран петрозаводчанка скончалась. Ее тело подсудимый спрятал у гаражного кооператива, а сам скрылся с места происшествия.





Родственники потерпевшей, обеспокоенные ее длительным и беспричинным отсутствием, обратились в полицию с заявлением о пропавшей без вести. Через несколько дней ее тело удалось найти, рассказали в Следкоме Карелии.





Суд приговорил 24-летнего мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.





27.12.2016