Новый транспорт

Почти на четверть обновился автопарк службы скорой помощи Карелии

В нынешнем году в республике службы скорой медицинской помощи получили новый транспорт.





В 2016 году 17 новых автомобилей, укомплектованных современным медицинским оборудованием, включая дыхательные, наркозные аппараты, электрокардиограф, дефибриллятор, приобретены для республики за счет средств федерального бюджета в объеме 35,9 миллиона рублей. Новую автомобильную технику получили Больница скорой медицинской помощи и Территориальный центр медицины катастроф в Петрозаводске, центральные районные больницы и межрайонная больница в Костомукше (для поселка Муезерский).





Еще 34 автомобиля приобретены за счет бюджета республики - 30 миллионов рублей, а также средств учреждений здравоохранения - 2,7 миллиона рублей.





- Парк автомобилей скорой помощи нуждается в постоянном плановом обновлении из-за высокой интенсивности эксплуатации. С 2011 года, в рамках реализации программы модернизации здравоохранения, в Карелии было закуплено почти 200 единиц санитарного транспорта. Это позволило повысить доступность экстренной медицинской помощи жителям республики. В текущем году удалось обновить парк автомобилей скорой помощи еще почти на четверть, в первоочередном порядке ориентируясь на оснащение специализированным медицинским транспортом центральных районных больниц. Все новые автомобили уже задействованы в работе, - рассказал министр здравоохранения Карелии Ерванд Хидишян.





27.12.2016