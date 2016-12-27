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27.12.2016

Аферисты пойдут под суд

Подельники из Мурманской области сбывали поддельные деньги в Карелии

Благодаря совместной работе стражей закона двух регионов пойманы фальшивомонетчики, которые орудовали на территории нашей республики.

В октябре в Карелии зарегистрировали два факта сбыта поддельных купюр. В первом случае на юге региона злоумышленники расплатились фальшивой пятитысячной банкнотой при покупке дикорастущих ягод. Во втором - на севере Карелии на заправочной станции, купюра была аналогичного номинала, рассказали в МВД республики.

Оперативное взаимодействие стражей порядка соседних регионов позволило задержать двух уроженцев Заполярья, у которых изъято 18 фальшивых купюр. Подозреваемых заключили под стражу и домашний арест. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.


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