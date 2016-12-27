Аферисты пойдут под суд

Подельники из Мурманской области сбывали поддельные деньги в Карелии

Благодаря совместной работе стражей закона двух регионов пойманы фальшивомонетчики, которые орудовали на территории нашей республики.





В октябре в Карелии зарегистрировали два факта сбыта поддельных купюр. В первом случае на юге региона злоумышленники расплатились фальшивой пятитысячной банкнотой при покупке дикорастущих ягод. Во втором - на севере Карелии на заправочной станции, купюра была аналогичного номинала, рассказали в МВД республики.





Оперативное взаимодействие стражей порядка соседних регионов позволило задержать двух уроженцев Заполярья, у которых изъято 18 фальшивых купюр. Подозреваемых заключили под стражу и домашний арест. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.





27.12.2016