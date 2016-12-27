Не со всем справляются

Компанию «ТехРент» могут оштрафовать за плохую уборку тротуаров

Нынешней зимой городские власти довольный очисткой дорог от снега, но не тем, как убирают пешеходные дорожки.





Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник ответила на вопросы жителей города в прямом эфире на «Радио России» Глава карельской столицы подвела итоги уходящего года и рассказала о приоритетных направлениях в работе администрации. Многих петрозаводчан интересовал вопрос уборки улиц, поскольку они недовольны заснеженными и скользкими тротуарами.





Глава города рассказала, что по уборке дорог подрядная организация «ТехРент» выполняет свои обязательства, что касается тротуаров - недостаточно. Контрольные службы комитета ЖКХ будут готовить материалы для применения штрафных санкций.





- Наши требования к уборке растут в процессе взаимодействия с подрядчиком. Нам хочется, чтобы город был не просто убран, а убран качественно.





27.12.2016