Хорошие показатели

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии составили почти 24 миллиарда рублей

По итогам 11 месяцев рост указанных поступлений по сравнению с прошлым годом составил два миллиарда 440 миллионов рублей или 11,5%.





Поступление налога на доходы физических лиц составило девять миллиардов 364 миллионов рублей с ростом на 633 миллиона рублей или на 7,3 % к аналогичному периоду 2015 года.





Сумма поступления налога на прибыль организаций составила три миллиарда 862 миллиона рублей или на 59,4% выше соответствующего периода 2015-го. Рост поступлений обеспечен крупнейшими налогоплательщиками в таких отраслях экономики как рыболовство, финансовая деятельность, производство машин и оборудования, деятельность транспорта.





Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты возросли на 34,7% в связи с увеличением с 1 апреля 2016 года ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с Федеральным законом.

Возросли поступления также по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 12,3%), единому сельскохозяйственному налогу (в 1,9 раза), налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (на 16,7%), налогу на добычу полезных ископаемых (на 8,4%), сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов (на 2,3%), государственной пошлине (на 11,4%).





Исполнение годового прогноза по поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики по итогам 11 месяцев текущего года составляет 85%.





27.12.2016