Зарплаты в регионе

Реальные доходы населения Карелии снизились за год на 9,5%

Средняя зарплата в октябре нынешнего года, по данным статистики, составила в регионе более 32 тысяч рублей.





Реальные денежные доходы населения в октябре 2016 года по сравнению c октябрем предыдущего года снизились на 9,5%, а по сравнению с предыдущим месяцем - на 4,5%. В указанном месяце также денежные доходы в среднем на душу населения составили 24292,9 рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2015-го снизились на 3,5%, потребительские расходы составили 18488,6 рублей, они выросли на 0,6%, сообщает Карелиястат.





Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в целом по республике за октябрь 2016 года - 32173,4 рубля. Сумма увеличилась по сравнению с октябрем 2015-го на 5,1%. Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, снизился по сравнению с прошлым годом на 1,0%.





Добавим, что, по данным статистики, средняя зарплата госслужащих республики за январь-сентябрь 2016 года составила 43799 рублей.





28.12.2016