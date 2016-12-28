С долгами в новый год

Свыше 40 миллионов рублей задолжали организации Карелии своим сотрудникам

Долги по зарплате перед работниками у предприятий республики по-прежнему остаются невыплаченными.





На 1 декабря 2016 года размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях составил 40 миллионов 319 тысяч рублей. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлым месяцем на 31,5%.





- Численность работников списочного и несписочного состава, перед которыми имеется задолженность, составила 1771 человек. Долги в связи с недофинансированием из бюджетов всех уровней на 1 декабря составляют 133 тысяч рублей или 0,3% от общей суммы просроченной задолженности, - отметили в республиканской службе госстатистики.





28.12.2016