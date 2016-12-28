Финансовая помощь

Десятки НКО Карелии получили в этом году господдержку на общую сумму в семь миллионов

В 2016 году в республике поддержан 71 проект социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму более семи миллионов рублей.





По данным регионального Управления Министерства юстиции, сегодня в Карелии зарегистрировано 1 338 некоммерческих организаций: общественных объединений – 696, религиозных организаций – 217 и других организационно-правовых форм.





За 2011-2016 годы в регионе поддержано 628 проектов НКО на общую сумму более 75 миллионов рублей за счет средств консолидированного бюджета. Свои проекты некоммерческие организации реализуют в различных сферах, для их поддержки из бюджета республики ежегодно проводят конкурсные отборы.





В частности, в нынешнем году Министерство по вопросам национальной политики, связи с общественными и религиозными объединениями поддержало 21 проект. Самыми распространенными направлениями среди НКО являются сохранение и развитие национальной культуры и традиций народов России, Карелии, содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, социальная поддержка и защита граждан, развитие творческой активности граждан. Также в этом году реализовано 16 проектов, поддержанных министерством в 2015 году за счет средств федеральной субсидии.





В сфере социальной защиты граждан поддержку получили три социально ориентированные некоммерческие организации. Им выплатили компенсацию за оказанные гражданам социальные услуги.





По линии Министерства культуры за последние три года государственную поддержку получили 19 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В их реализации приняли участие 653 добровольца. Мероприятия проектов, получивших государственную поддержку, были реализованы на территории 12 муниципальных районов республики и Петрозаводска.





Министерство образования в 2016 году взаимодействовало с 11 частными образовательными организациями с предоставлением субсидии из бюджета Карелии на финансовое обеспечение общего образования.





28.12.2016