28.12.2016
Каток под ногами
Мэр Петрозаводска потребовала за один справиться со скользкими тротуарами
Руководитель города по-прежнему недовольна тем, как следят за пешеходными дорожками в карельской столице.
Глава Петрозаводска поручила специалистам комитета ЖКХ провести рейд по улицам города, чтобы проверить качество посыпки тротуаров.
- Понимаю, что температурный режим для обеспечения нескользкой поверхности тротуаров сложный, однако требую устранения скользкости в сжатые сроки. Мы готовы применить к подрядным организациям, обеспечивающим уборку и посыпку тротуаров противогололедными материалами, серьезные меры – люди не должны балансировать, передвигаясь по городу, и получать травмы, - подчеркнула Ирина Мирошник.
На это замечание мэра технический директор ООО «ТехРент» Александр Сорокин сообщил, что необходимые объемы крошки и песка для тротуаров у предприятия есть, также организация закупила два вагона соли, а это 60 тонн. Специалисты подрядчика собираются увеличить процентное соотношение соли в смеси для посыпки городских магистралей в период пониженных температур.
Руководитель «Комбината благоустройства» также подтвердила готовность техники, персонала и материалов для уборки своих объектов во время праздников.