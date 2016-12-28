Каток под ногами

Мэр Петрозаводска потребовала за один справиться со скользкими тротуарами

Руководитель города по-прежнему недовольна тем, как следят за пешеходными дорожками в карельской столице.





Глава Петрозаводска поручила специалистам комитета ЖКХ провести рейд по улицам города, чтобы проверить качество посыпки тротуаров.





- Понимаю, что температурный режим для обеспечения нескользкой поверхности тротуаров сложный, однако требую устранения скользкости в сжатые сроки. Мы готовы применить к подрядным организациям, обеспечивающим уборку и посыпку тротуаров противогололедными материалами, серьезные меры – люди не должны балансировать, передвигаясь по городу, и получать травмы, - подчеркнула Ирина Мирошник.





На это замечание мэра технический директор ООО «ТехРент» Александр Сорокин сообщил, что необходимые объемы крошки и песка для тротуаров у предприятия есть, также организация закупила два вагона соли, а это 60 тонн. Специалисты подрядчика собираются увеличить процентное соотношение соли в смеси для посыпки городских магистралей в период пониженных температур.





Руководитель «Комбината благоустройства» также подтвердила готовность техники, персонала и материалов для уборки своих объектов во время праздников.





28.12.2016