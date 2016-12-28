Вниманию водителей

Движение машин ограничат рядом с городскими елками в Петрозаводске

В районах и в центре карельской столицы, где на улице стоят новогодние ели, собираются ограничить проезд.





Об этом сообщил заместитель начальника УМВД по Петрозаводску Андрей Смирнов на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного периода. Полиции города, по его словам, готова охранять общественный порядок на предстоящих массовых мероприятиях.





При этом с целью обеспечения антитеррористической защищенности горожан необходимо ограничить движение транспорта в местах подъездов к площадкам, где установлены городские елки. Глава города Ирина Мирошник распорядилась издать соответствующее постановление.





28.12.2016