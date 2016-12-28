Серьезная ошибка

Дети в Карелии массово заболели сальмонеллезом из-за невнимательности повара

Работницу одного из детских садов республики подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.





По версии следствия, 22 ноября 2016 года повар детского сада нарушила технологию приготовления готового блюда, инфицированного бактериями Сальмонеллы. После этого еду подали детям. В результате 17 воспитанников детсада заболели сальмонеллезом, рассказали в Следкоме Карелии. Дети проходили лечение и в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.





Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





28.12.2016