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29.12.2016

Особое внимание

Подозрительный пакет нашли в детсаду Петрозаводска

Служба разминирования трижды выезжала за минувшие сутки по звонку горожан.

Сначала в минувшую среду в 9 утра в детском саду №70 по проспекту Александра Невского нашли подозрительный пакет. На место сразу выехали оперативные службы. В пакете оказались личные вещи.

Через полчаса после этого правоохранителей и саперов вызвали в поликлинику МВД республики на улицу Кирова, 18. Здесь также обнаружили подозрительную сумку. К счастья, она была пустой.

А днем накануне оперативные службы проверили подозрительный пакет в детской поликлинике №1. Он также не представлял опасности, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.


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