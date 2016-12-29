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Подозрительный пакет нашли в детсаду Петрозаводска

Служба разминирования трижды выезжала за минувшие сутки по звонку горожан.





Сначала в минувшую среду в 9 утра в детском саду №70 по проспекту Александра Невского нашли подозрительный пакет. На место сразу выехали оперативные службы. В пакете оказались личные вещи.





Через полчаса после этого правоохранителей и саперов вызвали в поликлинику МВД республики на улицу Кирова, 18. Здесь также обнаружили подозрительную сумку. К счастья, она была пустой.





А днем накануне оперативные службы проверили подозрительный пакет в детской поликлинике №1. Он также не представлял опасности, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.





29.12.2016