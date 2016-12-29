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29.12.2016

Несчастный случай

Молодой человек повредил ноги на пожаре в Карелии

В Пудожском районе местный жители обгорел во время пожара в жилом доме.

Инцидент произошел в минувшую среду утром. В частном доме в поселке Шальский Пудожского района вспыхнул огонь. На место выехали сотрудники МЧС. Возгорание тушили специалисты трех пожарных частей. Однако пламя полностью уничтожило строение.

На пожаре пострадал безработный 24-летний молодой человек. Он получил ожоги ног 1-2 степени на площади 3%, рассказали в МЧС Карелии.


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