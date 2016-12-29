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29.12.2016

Продуктовая корзина

Свежие огурцы в Карелии не перестают дорожать

Некоторые овощи в магазинах республики за месяц выросли в цене большем чем в два раза.

За неделю в республике среди плодоовощной продукции повысилась стоимость свежих огурцов - на 8,1%, репчатого лука - на 2,1%, моркови - на 2,0% и свежих помидоров - на 1,7%. Также на 1,1% подорожали куриные яйца.

В то же время цена на белокочанную капусту снизилась на 2,3%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров за тот же период подешевели сахарный песок и охлажденные и мороженые куры на 1,4% и 1,2% соответственно.

Цена на дизельное топливо повысилась на 1,4%. Автомобильный бензин марок А-76(АИ-80) стал дороже на 0,5%, АИ-92(АИ-93 и т.п.) и АИ-95 и выше – на 0,3%, сообщает Карелиястат.


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