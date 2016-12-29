Горожане дождались

Поземный переход отремонтировали в Петрозаводске

Подрядчик выполнил все работы, предусмотренные муниципальным контрактом, а также дополнительно сделал косметический ремонт потолка в туннеле.





Мэрия города приняла работы в подземном переходе между улицами Горького и Фурманова. По муниципальному контракту работал подрядчик ЗАО «Петрострой КСМ». Ремонт обошелся бюджету в 778 тысяч рублей.





В соответствии с условиями контракта переход оборудован освещением, отремонтирована лестница: работники обновили ступени, установили поручни и пандусы для маломобильных групп населения. Старые лампы специалисты заменили на новые современные светодиодные светильники, позволяющие регулировать уровень освещения и защищенные специальной сеткой. Гарантия качества работ – три года. В планах администрации продолжить в следующем году работы в подземном переходе.





29.12.2016