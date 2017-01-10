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10.01.2017

Сила стихии

Двое человек погибли при пожаре в Карелии

В Лахденпохском районе спасатели на месте возгорания нашли тела двух местных жителей.

По версии следствия, вечером 7 января 2017 года в поселке Лумиваара произошел пожар. При тушении огня в квартире, расположенной в многоквартирном деревянном доме, обнаружили тела 75-летнего хозяина и его 64-летней сожительницы. Причинами возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении. По предварительным данным, потерпевшие скончались от отравления продуктами горения, сообщили в Следкоме Карелии.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.


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    10.01.2017 17:27:06
    +1 -1


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