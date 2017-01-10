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10.01.2017

Погода подвела

Гонку «По земле Сампо» в Петрозаводске отменили

Поскольку для соревнований на собачьих упряжках в городе не хватает снега, ставшую традиционной гонку решили не проводить.

Международная гонка на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции «По земле Сампо» должна была состоятся в Петрозаводске 20 и 22 января. Однако ее отменили из-за нехватки снега.

Об этом решении заместитель председателя Федерации Ездового Спорта Карелии Виктор Симонов уведомил накануне заместителя главы Петрозаводска – председателя комитета социального развития Римму Ермоленко.

Также Виктор Симонов сообщил, что в ближайшее время ожидается решение ВАДА по проведению Чемпионата Мира по ездовым видам спорта в карельской столице в 2019 году. До конца января этого года организатор соревнований планирует командировку в Канаду, чтобы получить опыт проведения соревнований такого высокого уровня.

Напомним, в июне 2016-го на конгрессе Международной федерации ездового спорта решено в 2019 году Чемпионата Мира по ездовому спорту устроить в Петрозаводске.


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  • Они и собак мельдонием накормят (Гость)
    10.01.2017 11:49:29
    +1 -1
  • мир свехнулся на спорте. путин уна уничтожил рабочии класс,оставил рабов и вассалов. вовик (Гость)
    10.01.2017 16:50:37
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:27:03
    +1 -1


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