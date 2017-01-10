Погода подвела

Гонку «По земле Сампо» в Петрозаводске отменили

Поскольку для соревнований на собачьих упряжках в городе не хватает снега, ставшую традиционной гонку решили не проводить.





Международная гонка на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции «По земле Сампо» должна была состоятся в Петрозаводске 20 и 22 января. Однако ее отменили из-за нехватки снега.





Об этом решении заместитель председателя Федерации Ездового Спорта Карелии Виктор Симонов уведомил накануне заместителя главы Петрозаводска – председателя комитета социального развития Римму Ермоленко.





Также Виктор Симонов сообщил, что в ближайшее время ожидается решение ВАДА по проведению Чемпионата Мира по ездовым видам спорта в карельской столице в 2019 году. До конца января этого года организатор соревнований планирует командировку в Канаду, чтобы получить опыт проведения соревнований такого высокого уровня.





Напомним, в июне 2016-го на конгрессе Международной федерации ездового спорта решено в 2019 году Чемпионата Мира по ездовому спорту устроить в Петрозаводске.





10.01.2017