Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
10.01.2017

Агрессивное поведение

Подросток в Карелии из ревности напал на девушку с ножом

17-летний юноша на севере республики пойдет под суд за покушение на убийство.

По версии следствия, вечером 23 октября 2016 года обвиняемый был в поселке Юшкозеро Калевальского района. В подъезде одного из домов он напал на 15-летнюю девушку и из ревности нанес ей множество ран ножом. На крики потерпевшей о помощи с улицы прибежал ее знакомый молодой человек и оттащил обвиняемого.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, но его удалось задержать. Девушка госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь.

Юношу взяли под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Ревнивцу грозит до 15 лет заключения. Добавим, что в сентябре прошлого года суд приговорил нападавшего подростка к условному лишению свободы за причинение этой же потерпевшей телесных повреждений, повлекших неизгладимое обезображивание ее лица.


« Гонку «По земле Сампо» в Петрозаводске отменилиПамятное место «Западный рубеж» появится осенью в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • писька ещё не выросла, а уже ревнует !!!. Бывалый (Гость)
    10.01.2017 12:21:58
    +1 -1
  • Вот и обратились к Уильяму нашему Шекспиру ... (Гость)
    10.01.2017 12:29:54
    +1 -1
  • Этнокультурный компонент. Рунопевческая деревня самый раз для развития туристического кластера. Рекламный слоган "Жизнь без прикрас". (Гость)
    10.01.2017 12:50:25
    +1 -1
  • Избил бы и не мучился. Побои нынче декриминализированы. (Гость)
    10.01.2017 13:48:38
    +1 -1
  • вот это любовь! вот это страсти! как же скучно я живу... (Гость)
    10.01.2017 14:15:09
    +1 -1
  • Это от бездарного воспитания подростка в семье и школе такое происходит.. евсей (Гость)
    10.01.2017 16:43:14
    +1 -1
  • да их ящик компьютерныи воспитывает. вовик (Гость)
    10.01.2017 16:48:22
    +1 -1
  • вовик

    да их ящик компьютерныи воспитывает. вовик (Гость)
    Вот в точку попал. Кто в стране возглавляет мин. культуры? Ни какого фильтра нет-цензуры.Вот и взрастили три поколения вместе с Фурченко(бывшый мин.образования)-все друзья по "озеру"и тд.. евсей (Гость)
    10.01.2017 17:00:44
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:26:59
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]