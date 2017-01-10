Агрессивное поведение

Подросток в Карелии из ревности напал на девушку с ножом

17-летний юноша на севере республики пойдет под суд за покушение на убийство.





По версии следствия, вечером 23 октября 2016 года обвиняемый был в поселке Юшкозеро Калевальского района. В подъезде одного из домов он напал на 15-летнюю девушку и из ревности нанес ей множество ран ножом. На крики потерпевшей о помощи с улицы прибежал ее знакомый молодой человек и оттащил обвиняемого.





Злоумышленник с места происшествия скрылся, но его удалось задержать. Девушка госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь.





Юношу взяли под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Ревнивцу грозит до 15 лет заключения. Добавим, что в сентябре прошлого года суд приговорил нападавшего подростка к условному лишению свободы за причинение этой же потерпевшей телесных повреждений, повлекших неизгладимое обезображивание ее лица.





10.01.2017