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10.01.2017

Хорошие показатели

Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превышен всего на 11,6%

В республике показатели по простудным заболеваниям на сегодня превышены в основном среди детей.

С начала сезона в регионе зарегистрировано 3635 случаев ОРВИ. Это на 11,6% выше эпидемического порога. Увеличенные показатели отмечают в возрастных группах 0-2 года и 3-6 лет на 8,2 и 33,5% соответственно.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди всего населения на 44,2%. Такой результат связывают с тем, что в праздники люди зачастую не обращаются к медикам.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ превышает уровень эпидемического порога среди совокупного населения на 7,9%, рост показателя отмечают в возрастной группе 3-6 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 30,7%. За последнюю неделю в Карелии также выявили один случай вируса гриппа A(H3N2).


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    10.01.2017 17:26:44
    +1 -1


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