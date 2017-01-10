Долгие раздумия

Место для стелы «Город воинской славы» в Петрозаводске определят в конце января

В завершении первого месяца этого года мэрия намерена окончательно решить, где поставить памятную стелу.





Членам Градостроительного совета до конца января предстоит рассмотреть несколько вариантов размещения стелы «Петрозаводск – город воинской славы».





В настоящее время разрабатывается эскизный проект, предполагающий вариативность расположения обелиска на участке площадью 3,5 тысяч квадратных метров вдоль улицы Куйбышева около здания мэрии.





10.01.2017