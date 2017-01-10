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10.01.2017

Долгие раздумия

Место для стелы «Город воинской славы» в Петрозаводске определят в конце января

В завершении первого месяца этого года мэрия намерена окончательно решить, где поставить памятную стелу.

Членам Градостроительного совета до конца января предстоит рассмотреть несколько вариантов размещения стелы «Петрозаводск – город воинской славы».

В настоящее время разрабатывается эскизный проект, предполагающий вариативность расположения обелиска на участке площадью 3,5 тысяч квадратных метров вдоль улицы Куйбышева около здания мэрии.


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  • сволочи горсоветовские себе в карманы миллионы напихают на этои стелле противнои. а тупорылыи народ радуется патриотизму властеи.. вовик (Гость)
    10.01.2017 16:46:10
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:26:19
    +1 -1


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