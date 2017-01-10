Небольшая передышка

Увеличение взноса за капремонт в Карелии отложили до середины лета

Глава республики подписал постановление, в соответствии с которым минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах будет увеличен не с 1 января, а с 1 июля 2017 года.





Сумма взноса составит шесть рублей 95 копеек на квадратный метр. Система начисления льгот останется без изменений. Нынешний предел в шесть рублей и 30 копеек действует в республике с 2015 года.





При этом согласно постановлению правительства России рекомендуемый размер минимального взноса для Северо-Запада на 2016 год составил 6,5 рубля, а во многих регионах он уже был выше. Необходимость увеличить сумму вызван инфляцией, заверили власти региона.





- Кроме того, сами жильцы, заинтересованные в скорейшем капитальном ремонте своих многоквартирных домов, зачастую на общих собраниях принимают решение об увеличении минимального взноса – так как при взносе в 6,3 рубля за квадратный метр невозможно быстро накопить необходимые средства на капремонт, который требуется сделать в короткие сроки. Граждане это осознают и голосуют за повышение минимального взноса по своему дому как за реальный способ провести капремонт и жить в комфортных условиях, - считают в правительстве Карелии.





10.01.2017