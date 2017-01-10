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Карельской деревне Вокнаволок присвоили звание культурной столицы финно-угорского мира

Поселение на берегу живописного озера Верхнее Куйтто станет центром финно-угорского мира в наступившем году.





Конкурс на звание культурной столицы проводился уже четвертый раз молодежной организацией финно-угорских народов (МАФУН). В этот раз в финале встретились Вокнаволок и Кухмо. Победа досталась карельскому поселению.





В прошлом году звание разделили Искасентдьёрдь в Эстонии и город Веспрем в Венгрии, оттуда и прибыл переходящий символ - древо жизни с раскидистыми ветвями, означающими многочисленность финно-угорских народов.





7 января Дом деревни в Вокнаволоке и КСЦ «Дружба» в Костомукше принимали гостей со всей республики и соседней Финляндии. Прибыли на праздник по случаю открытия торжеств и гости из деревни Старые Быги Удмуртской Республики, которая в 2014 году первой приняла высокое звание столицы.





- Важно, чтобы деревня жила и процветала, богатое наследие культуры северного края передавалось из поколения в поколение, а национальные традиции карел становились все более известными. Надеемся и на развитие экономики в сфере сельского туризма и привлечение инвестиций в Вокнаволок, - отметили гости праздника.





Как рассказала глава сельского поселения Старые Быги Нина Беляева, жизнь финно-угорской культурной столицы 2014 года изменилась – хлынул поток туристов, начала активно развиваться инфраструктура. Статус международного приобрел традиционный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг», который пройдет в июле этого года уже в четвертый раз. На такие успехи надеется и карельская деревня. Жители Костомукши и Вокнаволока с воодушевлением уже готовят культурные и образовательные мероприятия и приглашают гостей на большой праздник – Ильин день, который будут праздновать со 2 по 6 августа.





10.01.2017