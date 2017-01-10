Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
10.01.2017

В центре внимания

Карельской деревне Вокнаволок присвоили звание культурной столицы финно-угорского мира

Поселение на берегу живописного озера Верхнее Куйтто станет центром финно-угорского мира в наступившем году.

Конкурс на звание культурной столицы проводился уже четвертый раз молодежной организацией финно-угорских народов (МАФУН). В этот раз в финале встретились Вокнаволок и Кухмо. Победа досталась карельскому поселению.

В прошлом году звание разделили Искасентдьёрдь в Эстонии и город Веспрем в Венгрии, оттуда и прибыл переходящий символ - древо жизни с раскидистыми ветвями, означающими многочисленность финно-угорских народов.

7 января Дом деревни в Вокнаволоке и КСЦ «Дружба» в Костомукше принимали гостей со всей республики и соседней Финляндии. Прибыли на праздник по случаю открытия торжеств и гости из деревни Старые Быги Удмуртской Республики, которая в 2014 году первой приняла высокое звание столицы.

- Важно, чтобы деревня жила и процветала, богатое наследие культуры северного края передавалось из поколения в поколение, а национальные традиции карел становились все более известными. Надеемся и на развитие экономики в сфере сельского туризма и привлечение инвестиций в Вокнаволок, - отметили гости праздника.

Как рассказала глава сельского поселения Старые Быги Нина Беляева, жизнь финно-угорской культурной столицы 2014 года изменилась – хлынул поток туристов, начала активно развиваться инфраструктура. Статус международного приобрел традиционный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг», который пройдет в июле этого года уже в четвертый раз. На такие успехи надеется и карельская деревня. Жители Костомукши и Вокнаволока с воодушевлением уже готовят культурные и образовательные мероприятия и приглашают гостей на большой праздник – Ильин день, который будут праздновать со 2 по 6 августа.


« Один из лучших в мире джазовых пианистов выступит в ПетрозаводскТело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:25:52
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]