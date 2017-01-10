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10.01.2017

Проведут проверку

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Петрозаводске

В карельской столице проводят доследственную проверку по факту гибели местного жителя.

Накануне в одной из квартир Петрозаводска обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Установлено, что у погибшего были проблемы в семье. В ходе осмотра места происшествия обнаружен самодельный пистолет. Следователями рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе самоубийство.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.


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  • ума нету. вовик (Гость)
    10.01.2017 16:47:19
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:25:42
    +1 -1


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