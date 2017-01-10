Проведут проверку

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в Петрозаводске

В карельской столице проводят доследственную проверку по факту гибели местного жителя.





Накануне в одной из квартир Петрозаводска обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Установлено, что у погибшего были проблемы в семье. В ходе осмотра места происшествия обнаружен самодельный пистолет. Следователями рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе самоубийство.





В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.





10.01.2017