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10.01.2017

Заслуженные награды

Карельские фигуристы стали призерами международных соревнований

Команда по фигурному катанию из Петрозаводска завоевала сразу несколько наград на состязаниях в Финляндии.

С 6 по 8 января Миккели проходили Международные соревнования по фигурному катанию CRYSTAL CUP 2017. В них приняла участие и петрозаводская команда спортсменов. Как рассказала тренер Анастасия Семенова, шесть наших фигуристов привезли в Карелию медали.

Так, Валерия Хяникяйнен заняла первое место в возрастной категории от 11 лет и младше. Ксения Чурегина завоевала золото среди участниц 2007 года рождения. Игорь Чурегин стал сильнейшим среди мальчиков семи лет, опередив участников из Москвы и Финляндии.

Кроме того, Арина Мариничева и Ксения Кобелева заняли первое и второе места соответственно среди участниц 2009 года рождения, а Дарина Зимакова выиграла серебро среди девочек шести лет.

Наши юные спортсменки поразили финских судей и публику своими навыками скольжения, сложностью элементов, представлением программ.


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    10.01.2017 17:25:37
    +1 -1


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