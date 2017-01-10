Заслуженные награды

Карельские фигуристы стали призерами международных соревнований

Команда по фигурному катанию из Петрозаводска завоевала сразу несколько наград на состязаниях в Финляндии.





С 6 по 8 января Миккели проходили Международные соревнования по фигурному катанию CRYSTAL CUP 2017. В них приняла участие и петрозаводская команда спортсменов. Как рассказала тренер Анастасия Семенова, шесть наших фигуристов привезли в Карелию медали.





Так, Валерия Хяникяйнен заняла первое место в возрастной категории от 11 лет и младше. Ксения Чурегина завоевала золото среди участниц 2007 года рождения. Игорь Чурегин стал сильнейшим среди мальчиков семи лет, опередив участников из Москвы и Финляндии.





Кроме того, Арина Мариничева и Ксения Кобелева заняли первое и второе места соответственно среди участниц 2009 года рождения, а Дарина Зимакова выиграла серебро среди девочек шести лет.





Наши юные спортсменки поразили финских судей и публику своими навыками скольжения, сложностью элементов, представлением программ.





10.01.2017